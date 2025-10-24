Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mittels Tieflader wurde der Protestbus am 7. Oktober nach Berlin gebracht.
Mittels Tieflader wurde der Protestbus am 7. Oktober nach Berlin gebracht. Bild: Jan Haertel/Archiv
Mittels Tieflader wurde der Protestbus am 7. Oktober nach Berlin gebracht.
Mittels Tieflader wurde der Protestbus am 7. Oktober nach Berlin gebracht. Bild: Jan Haertel/Archiv
Mittweida
Döbeln: Durfte die Polizei Protestbus „Adenauer SRP+“ beschlagnahmen?
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Protestbus „Adenauer SRP+“ sollte der Star beim CSD im September in Döbeln sein. Doch die Polizei beschlagnahmte ihn. Nun gibt es Neues dazu.

Die Beschlagnahmung des Protestbusses der Künstlergruppe „Zentrum für Politische Schönheit“ durch die sächsische Polizei Ende September hatte bundesweit für Empörung gesorgt. Nun wirft der Vorgang nach MDR-Recherchen offenbar auch Fragen zur Rechtsstaatlichkeit auf. Durfte die Polizei den Bus überhaupt beschlagnahmen? Auf diese Frage...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
26.10.2025
1 min.
Zug bleibt mehrere Stunden auf der Strecke liegen
Rund 200 Fahrgäste mussten mehrere Stunden in einem liegengebliebenen Zug ausharren. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg von Dresden nach Hannover. Da kommt es überraschend zu einem Halt. Die Fahrgäste brauchen am Abend viel Geduld.
01.10.2025
2 min.
Dekra bestätigt Polizei Sachsen: Protestbus des „Zentrums für Politische Schönheit“ bleibt stillgelegt
Die Bundesstraße 169 nahe Döbeln am 20. September: Polizisten kontrollieren den „Adenauer SRP+“.
Vor wenigen Tagen zog die Polizei nahe Döbeln den Protestbus des „Zentrums für Politische Schönheit“ aus dem Verkehr. Erstmal darf er nicht auf öffentliche Straßen zurückkehren.
Patrick Hyslop
10.10.2025
3 min.
Stillgelegter Grimme-Preisträger: Protestbus „Adenauer SRP+“ nach Beschlagnahmung in Sachsen zurück in Berlin
Zurück in Berlin: Der Protestbus „Adenauer SRP+“ wird derzeit am Berliner Maxim Gorik Theater - ohne Dachaufbau - beim 7. Berliner Herbstsalon ausgestellt.
Nach der Beschlagnahmung in Sachsen steht der Protestbus des Zentrums für Politische Schönheit wieder in Berlin – am Gorki Theater, ohne Dachaufbauten. Der Streit um das Fahrzeug dauert derweil an.
Manuel Niemann
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel