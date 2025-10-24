Döbeln: Durfte die Polizei Protestbus „Adenauer SRP+“ beschlagnahmen?

Der Protestbus „Adenauer SRP+“ sollte der Star beim CSD im September in Döbeln sein. Doch die Polizei beschlagnahmte ihn. Nun gibt es Neues dazu.

Die Beschlagnahmung des Protestbusses der Künstlergruppe „Zentrum für Politische Schönheit" durch die sächsische Polizei Ende September hatte bundesweit für Empörung gesorgt. Nun wirft der Vorgang nach MDR-Recherchen offenbar auch Fragen zur Rechtsstaatlichkeit auf. Durfte die Polizei den Bus überhaupt beschlagnahmen? Auf diese Frage...