MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Verkehrsunfall hat in der Nacht zu Samstag die Polizei in Döbeln beschäftigt.
Ein Verkehrsunfall hat in der Nacht zu Samstag die Polizei in Döbeln beschäftigt. Bild: Daniel Karmann/dpa
Ein Verkehrsunfall hat in der Nacht zu Samstag die Polizei in Döbeln beschäftigt.
Ein Verkehrsunfall hat in der Nacht zu Samstag die Polizei in Döbeln beschäftigt. Bild: Daniel Karmann/dpa
Mittweida
Döbeln: Unfallfahrer versteckt sich im Kleiderschrank vor der Polizei
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einem Verkehrsunfall in Döbeln fand die Polizei nur ein verlassenes Auto. Den getürmten Halter entdeckten sie dann aber doch noch.

Einen außergewöhnlichen Einsatz haben Polizeibeamte in der Nacht von Freitag auf Samstag erlebt: Sie rückten gegen 0.35 Uhr zu einem Unfall aus, bei dem sich ein 31-jähriger Mann mit seinem Fiat auf dem Pommlitzer Weg in Döbeln überschlagen hatte. Wie die Polizei am Samstagmittag mitteilte, fanden die Beamten am Unfallort aber nur das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.12.2025
8 min.
Erzgebirgskrimi: Ab Weihnachten geht’s weiter - doch hinter den Kulissen steigt der Kostendruck
 6 Bilder
Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler und Teresa Weißbach als Försterin Saskia Bergelt während Dreharbeiten zum 16. Erzgebirgskrimi in Schneeberg.
Im neuen Jahr sollen drei neue Erzgebirgskrimis gezeigt und drei neue gedreht werden; der erste neue Film steht auch bald in der ZDF-Mediathek. Auf den ersten Blick läuft‘s also rund, auf den zweiten Blick kneift auch hier der Kostendruck, sodass erstmals zwei Filme parallel gedreht werden. Was das heißt, wer künftig neben Kommissar Winkler ermitteln soll, was mit der Försterin wird und ob am Horizont das Ende der Reihe aufzieht, darüber spricht Produzent Rainer Jahreis im Interview.
Katharina Leuoth
12.12.2025
2 min.
Betrug, Nötigung, Körperverletzung: Das sind die nächsten Verhandlungen im Amtsgericht Döbeln
Hier wird Recht gesprochen: das Amtsgericht in Döbeln.
Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Verhandlungen, die für die kommende Woche angekündigt sind. Sie sind öffentlich und finden im Amtsgericht Döbeln, Rosa-Luxemburg-Straße 16, statt.
Ingolf Rosendahl
13:32 Uhr
2 min.
Biathletin Preuß läuft in Verfolgung auf Rang elf
Franziska Preuß zeigt eine starke Schießleistung in der Verfolgung. (Archivbild)
Franziska Preuß ist nach ihrer Zwangspause noch nicht bei 100 Prozent. Aber die Bayerin kommt in der Olympia-Saison der Biathleten langsam in Schwung.
14.12.2025
2 min.
Siebenjährige nach Unfall in Nordsachsen im Krankenhaus
Der Verkehrsunfalldienst ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (Symbolbild)
Nach einem Unfall im Landkreis Nordsachsen musste ein siebenjähriges Mädchen ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nach dem Unfallverursacher, der nach dem Crash weiterfuhr.
17.12.2025
4 min.
Hausärztin aus dem Vogtland geht in Rente ohne Nachfolger: „Ich wollte meine Praxis verschenken, aber keiner nimmt sie“
„Das sind tolle Mitarbeiterinnen“, sagt Allgemeinärztin Karina Opitz (Mitte) über ihr Team. Dazu gehören bis Jahresende auch Birgit Schönfelder-Escher (links) und Angela Seidel.
Zwei Ärztinnen hören zu Jahresende in Auerbach auf. Ein Teil der 1300 Patienten von Allgemeinmedizinerin Karina Opitz sucht einen neuen Hausarzt. Der Ärztemangel im Göltzschtal wird spürbar.
Cornelia Henze
13:30 Uhr
1 min.
Ferkeltaxi mitten im Zwickauer Stadtzentrum
Friedemann Schürer steuerte das Ferkeltaxi nach Zwickau.
Ein nostalgischer Sonderzug hielt in Zwickau und sorgte für staunende Gesichter. 100 Fahrgäste waren auf Weihnachtstour.
Frank Dörfelt
Mehr Artikel