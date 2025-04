Mittweida 4 min.

Zweiter Brand bei Mittweida: Polizei nimmt Verdächtigen vorläufig fest

Nach dem Wohnhausbrand am Freitag in Frankenau musste die Feuerwehr am Sonntagabend erneut in den Mittweidaer Ortsteil ausrücken. Die Polizei ermittelt zur Ursache und zu möglichen Verbindungen.