Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Das Filmteam mit Emil Mura (l.) Diana Kühner-Mert (2.v.l) zu Besuch bei Horst (2.v.r.) und Birgit Kühner (3.v.r.) in Mittweida.
Das Filmteam mit Emil Mura (l.) Diana Kühner-Mert (2.v.l) zu Besuch bei Horst (2.v.r.) und Birgit Kühner (3.v.r.) in Mittweida. Bild: Diana Kühner-Mert
Mittweida
Doku-Serie „Im Wandel vereint“: Was Mittweida heute ausmacht und wohin Ost und West steuern
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für „Im Wandel vereint“ kehrt Fernsehjournalistin Diana Kühner-Mert nach Mittweida zurück. Was hat sich seit dem Abitur verändert, und wie steht es um Mittweida und den Osten 36 Jahre nach der Wende?

Der diesjährige Tag der Deutschen Einheit steht unter dem Motto „Zukunft durch Wandel“. Gastgeber ist das Saarland, das vom 2. bis 4. Oktober in Saarbrücken ein deutschlandweites Bürgerfest ausrichtet. Zwischen Musik, Theater und politischen Debatten kommen dafür Menschen aus allen Landesteilen zusammen.
