Rossau 5 min.

Liebe am See: Silke Künzel und Honza Palaty führen den Pineapple-Wakepark in Rossau

Das Betreiberpaar hat für dieses Jahr einige Knüller parat – neue Hindernisse und eine komplett erneuerte Antriebstechnik. Der neue Sanitärtrakt ist in 14 Tagen fertig. Und es gibt da noch eine Idee.