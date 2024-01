Ein Autofahrer hat in Mittweida einen anderen Wagen gerammt und ist verschwunden

Die Polizei sucht nun den Unfallflüchtigen.

Mittweida.

Ein Autofahrer hat in Mittweida einen anderen Wagen beschädigt. Um die Regulierung der Schäden kümmerte sich der Unfallverursacher jedoch nicht. Er gab Gas und ist verschwunden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Geschehen ist der Unfall in dem Zeitraum zwischen dem Sonntag, 7. Januar, gegen 20.30 Uhr, und dem Montag, 8. Januar, etwa 15.30 Uhr. An der Straße Am Sportplatz hatte ein Autofahrer seinen Volkswagen Golf geparkt. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug stieß gegen den schwarzen VW. Der Unfallflüchtige hinterließ am Golf einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Nun hoffen die Beamten bei der Suche nach dem Verursacher der Schäden auf Hinweise von Zeugen des Geschehens. (lk)