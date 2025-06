Ein Jahr nach dem Mord an Valeriia aus Döbeln: „Sie sind Kinder, sie sind Engel“

Am Bethaus der Evangeliums-Christen Brüdergemeinde in Döbeln erinnert eine Tafel an das getötete Mädchen. Dort hat man sich für die deutsche Schreibweise entschieden. Enthüllt wurde sie am 27. Januar 2025. An diesem Tag wäre Valeriia zehn Jahre alt geworden. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas