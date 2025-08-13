Ein offenes Ohr für Kritik und Fragen: Das sollte der neue Patientenfürsprecher am Krankenhaus Mittweida mitbringen

Am Klinikum ist das Ehrenamt neu zu vergeben. Die Stimme für die Patienten ist aber nur ein Baustein im Streben des Hauses nach Qualität - das sich jetzt bei einem Klinik-Ranking ausgezahlt hat.

Ob Hüft-OP, Notfall oder Entbindung: Das Leistungsspektrum des Klinikums Mittweida ist vielfältig, Patienten mit verschiedensten Anliegen werden versorgt. Für Fragen, Kritik und Anregungen konnte man einige Zeit auf den Patientenfürsprecher zugehen. Das Ehrenamt ist aktuell nicht besetzt. Doch das muss nicht so bleiben. Ob Hüft-OP, Notfall oder Entbindung: Das Leistungsspektrum des Klinikums Mittweida ist vielfältig, Patienten mit verschiedensten Anliegen werden versorgt. Für Fragen, Kritik und Anregungen konnte man einige Zeit auf den Patientenfürsprecher zugehen. Das Ehrenamt ist aktuell nicht besetzt. Doch das muss nicht so bleiben.