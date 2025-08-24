Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zum Informationstag in der Justizvollzugsanstalt Waldheim konnte man auch ausprobieren, wie es sich anfühlt, Handschellen zu tragen.
Zum Informationstag in der Justizvollzugsanstalt Waldheim konnte man auch ausprobieren, wie es sich anfühlt, Handschellen zu tragen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Ein Tag im Gefängnis: Was heißt Haft in Waldheim?
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Andrang zum Informationstag in der Justizvollzugsanstalt am Samstag war riesig. Die Besucher warteten geduldig - und der Kontakt mit Gefangenen wirkt bei ihnen nach.

Handy dabei oder nicht einverstanden mit der Videoüberwachung? „Dann darf ich Sie bitten, wieder zu gehen.“ Unerlaubte Kontaktaufnahme zu Gefangenen? Das kann bis zu 1500 Euro Geldbuße bedeuten, informiert der Bedienstete am Eingang zur JVA Waldheim. Doch keiner der Zuhörer geht jetzt noch, alle wollen rein, ins Gefängnis. Die...
