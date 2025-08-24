Ein Tag im Gefängnis: Was heißt Haft in Waldheim?

Der Andrang zum Informationstag in der Justizvollzugsanstalt am Samstag war riesig. Die Besucher warteten geduldig - und der Kontakt mit Gefangenen wirkt bei ihnen nach.

Handy dabei oder nicht einverstanden mit der Videoüberwachung? „Dann darf ich Sie bitten, wieder zu gehen.“ Unerlaubte Kontaktaufnahme zu Gefangenen? Das kann bis zu 1500 Euro Geldbuße bedeuten, informiert der Bedienstete am Eingang zur JVA Waldheim. Doch keiner der Zuhörer geht jetzt noch, alle wollen rein, ins Gefängnis. Die... Handy dabei oder nicht einverstanden mit der Videoüberwachung? „Dann darf ich Sie bitten, wieder zu gehen.“ Unerlaubte Kontaktaufnahme zu Gefangenen? Das kann bis zu 1500 Euro Geldbuße bedeuten, informiert der Bedienstete am Eingang zur JVA Waldheim. Doch keiner der Zuhörer geht jetzt noch, alle wollen rein, ins Gefängnis. Die...