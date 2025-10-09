Ein Toter bei Unfall auf der A14 bei Großweitzschen

Auf der Autobahn in Richtung Dresden starb ein 41-Jähriger nach einem schweren Unfall.

Aus bislang unbekannter Ursache war es Mittwochabend auf der A14 in Fahrtrichtung Dresden zwischen Leisnig und Döbeln-Nord zu stockendem Verkehr gekommen. Der 41-jährige Fahrer eines Transporters Ford Transit fuhr auf einen verkehrsbedingt haltenden Pkw Audi A4 auf. In der weiteren Folge knallte ein Kleintransporter Iveco N1 (Fahrer: 28) auf den...