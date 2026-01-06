Ein Toter nach Gasexplosion in Roßwein

Eine Verpuffung in einem Wohnhaus erschüttert Seifersdorf: Ein Mann stirbt trotz der schnellen Hilfe der Rettungskräfte. Die Ermittlungen laufen.

Bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus im Roßweiner Ortsteil Seifersdorf ist am Dienstagmittag eine Person lebensgefährlich verletzt worden. Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte verstarb sie noch am Einsatzort. Nach ersten Erkenntnissen war es gegen 12 Uhr zu einer Verpuffung in dem Wohnhaus gekommen, heißt es.