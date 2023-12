Einbrecher sind in ein Vereinshaus in Mittweida eingestiegen

Die Täter hatten Gefallen an Musikboxen gefunden.

Mittweida.

Einbrecher haben sich in Mittweida das Haus eines Vereins zum Ziel ihrer kriminellen Absichten genommen. Sie brachen zwischen dem Dienstag, 19. Dezember, gegen 18 Uhr, und Mitwoch, etwa 11.10 Uhr, in das Gebäude ein, das sich im Bereich des Auengrundes befindet, so die Polizei. Mit Gewalt hatten die Täter ein Fenster geöffnet. Sie stiegen über das Fenster in das Haus ein und durchsuchten die Räume nach Beute. Offenbar fanden sie Gefallen an Musikboxen, die sie entwendeten, schilderten die Beamten. Der Wert der gestohlenen Gegenstände konnte noch nicht beziffert werden. Der am und im Gebäude hinterlassene Schaden wurde mit etwa 3000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (lk)