Einbrecher stehlen teure Technik aus Studentenclub Mittweida: „Wir lassen uns nicht unterkriegen“

Der Verein, der Partys, Treffen und Workshops organisiert, ist Opfer von Kriminellen geworden. Schaden: fast 10.000 Euro. Doch an ihren Plänen für den Semesterstart halten die jungen Leute fest.

Der Schreck war groß und wirkt noch nach. „Damit hat keiner gerechnet“, sagt Robin Keppler. Der 26-Jährige, Student des Studiengangs Cybercrime/Cybersecurity an der Hochschule Mittweida, gehört zum dreiköpfigen Vorstand des Vereins Studentenclub Mittweida. Zu Wochenbeginn suchten unbekannte Einbrecher der Studentenclub auf. Laut Polizei... Der Schreck war groß und wirkt noch nach. „Damit hat keiner gerechnet“, sagt Robin Keppler. Der 26-Jährige, Student des Studiengangs Cybercrime/Cybersecurity an der Hochschule Mittweida, gehört zum dreiköpfigen Vorstand des Vereins Studentenclub Mittweida. Zu Wochenbeginn suchten unbekannte Einbrecher der Studentenclub auf. Laut Polizei...