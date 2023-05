Einbruch in Mittweida: Diebe in der Wohnung

Mittweida.

Einbrecher haben kurz vor dem Feiertag in Mittweida ein Wohnhaus aufgesucht. Laut Polizeidirektion Chemnitz ereignete sich die Tat am Dienstag zwischen 16 und 22 Uhr. An der Straße Am Sportplatz brachen Unbekannte über die aufgehebelte Wohnungstür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Die Einbrecher durchsuchten die Räume und verschwanden letztlich mit Bargeld und einer Spielkonsole. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf insgesamt etwa 1200 Euro. Angaben zur Höhe des Sachschadens waren zunächst noch nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, insbesondere Anwohner, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden, beim Revier Mittweida unter 03727 9800. (fmu)