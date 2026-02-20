Einbrüche in Döbeln und Leisnig: Diebe erbeuten Schmuck und Bargeld

Mittweida
Einfamilienhäuser in Döbeln und Leisnig waren Ziel von Langfingern. Sie machten nicht nur Beute, sondern richteten auch erheblichen Sachschaden an.
Einbrecher waren am Donnerstag in Döbeln und Leisnig unterwegs. In der Waldstraße in Leisnig verschafften sich Unbekannte laut Polizei gewaltsam Zutritt zu zwei Einfamilienhäusern und durchsuchten die Räumlichkeiten. Aus einem der Häuser entwendeten die Täter Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Ob die Einbrecher aus dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.