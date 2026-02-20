MENÜ
Unbekannte sind in Einfamilienhäuser in Döbeln und Leisnig eingedrungen. Bild: Silas Stein/dpa
Unbekannte sind in Einfamilienhäuser in Döbeln und Leisnig eingedrungen. Bild: Silas Stein/dpa
Mittweida
Einbrüche in Döbeln und Leisnig: Diebe erbeuten Schmuck und Bargeld
Redakteur
Von Ute George
Einfamilienhäuser in Döbeln und Leisnig waren Ziel von Langfingern. Sie machten nicht nur Beute, sondern richteten auch erheblichen Sachschaden an.

Einbrecher waren am Donnerstag in Döbeln und Leisnig unterwegs. In der Waldstraße in Leisnig verschafften sich Unbekannte laut Polizei gewaltsam Zutritt zu zwei Einfamilienhäusern und durchsuchten die Räumlichkeiten. Aus einem der Häuser entwendeten die Täter Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Ob die Einbrecher aus dem...
