Eine neue „Mariza“ steht ab sofort auf der Seebühne Kriebstein

Lindsay Funchal kann wegen gesundheitlicher Probleme die Rolle vorübergehend nicht spielen. Wer ist die Neue?

Wegen gesundheitlicher Probleme kann Lindsay Funchal in den nächsten Tagen nicht die „Gräfin Mariza“ auf der Seebühne Kriebstein verkörpern. Bis Sonntag, 6. Juli, springt Mirjam Neururer für sie ein, teilt Theatersprecher Christoph Nieder mit. Die gebürtige Tirolerin sei an der Oper Leipzig engagiert und stehe in der Musikalischen...