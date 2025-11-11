„Er ist einfach super“: Warum in Mittweida Hunderte Mieter gegen die Entlassung ihres Hausmeisters protestieren

Mittweida
Über 215 Bewohner eines Wohnkomplexes sammeln Unterschriften für ihren entlassenen Hausmeister. Sie halten die Kündigung für ungerecht – und kämpfen für seine Rückkehr.
Fürsorglich, diskret, fachlich souverän – und entlassen. Über 215 Unterschriften haben Mieter des Wohnkomplexes an der Bahnhofstraße, Ecke Feldstraße gesammelt, um ihren früheren Hausmeister zu behalten.
