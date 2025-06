Ernsting’s family gibt es jetzt auch in Hainichen: So hat die Filiale geöffnet

Die Textilkette gibt es nun nach Mittweida und Frankenberg auch in Hainichen. Zu finden ist sie im früheren Fischer-Kaufhaus.

Die Textilkette Ernsting‘s family gibt es jetzt auch in Hainichen. Am Freitagmorgen öffnete die Filiale, eingerichtet im sanierten Gebäude des ehemaligen Fischer-Kaufhauses am Marktplatz gleich neben dem Rathaus.