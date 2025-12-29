MENÜ
Das erste Foto: Die Stahlkonstruktion ist montiert und erinnert an die Kommandantenvilla.
Das erste Foto: Die Stahlkonstruktion ist montiert und erinnert an die Kommandantenvilla. Bild: I. Rosendahl
Die alte, von Häftlingen angebrachte Inschrift an der Mauer zur Zschopau in Frankenberg wurde erneuert.
Die alte, von Häftlingen angebrachte Inschrift an der Mauer zur Zschopau in Frankenberg wurde erneuert. Bild: Ingolf Rosendahl
Mit dem Entwurf hatte sich die Stadt Frankenberg erfolgreich um insgesamt fünf Millionen Euro Fördermittel von Bund und Land beworben.
Mit dem Entwurf hatte sich die Stadt Frankenberg erfolgreich um insgesamt fünf Millionen Euro Fördermittel von Bund und Land beworben. Bild: Ingolf Rosendahl
Das erste Foto: Die Stahlkonstruktion ist montiert und erinnert an die Kommandantenvilla.
Das erste Foto: Die Stahlkonstruktion ist montiert und erinnert an die Kommandantenvilla. Bild: I. Rosendahl
Die alte, von Häftlingen angebrachte Inschrift an der Mauer zur Zschopau in Frankenberg wurde erneuert.
Die alte, von Häftlingen angebrachte Inschrift an der Mauer zur Zschopau in Frankenberg wurde erneuert. Bild: Ingolf Rosendahl
Mit dem Entwurf hatte sich die Stadt Frankenberg erfolgreich um insgesamt fünf Millionen Euro Fördermittel von Bund und Land beworben.
Mit dem Entwurf hatte sich die Stadt Frankenberg erfolgreich um insgesamt fünf Millionen Euro Fördermittel von Bund und Land beworben. Bild: Ingolf Rosendahl
Mittweida
Erstes Foto aus der KZ-Gedenkstätte Sachsenburg: Stahlkonstruktion erinnert an Kommandantenvilla
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Der Endspurt hat sich gelohnt: Der erste Bauabschnitt der KZ-Gedenkstätte in Frankenberg ist wie vorgesehen zum Jahresende fertiggestellt. Doch wie geht es nun weiter?

Wer auf seinem Feiertagsspaziergang in Sachsenburg das Gelände der künftigen KZ-Gedenkstätte ansteuert, der erlebt einen fertiggestellten ersten Bauabschnit. Pünktlich zum Jahresende und damit wie vorgesehen, präsentieren sich der neue und der modernisierte, alte Parkplatz. Der Entwurf „Nie wieder“ von Professor Frank Schüler aus Berlin...
09.07.2025
4 min.
Nach unklarem Schicksal: Bau der KZ-Gedenkstätte Sachsenburg kommt voran
Die Sanierung der Brücke in Sachsenburg ist abgeschlossen.
Keine Sommerpause bei der Errichtung der Gedenkstätte Konzentrationslager Sachsenburg: Wer in diesen Tagen den Frankenberger Ortsteil besucht, kann die Fortschritte sehen. Doch noch fehlt etwas.
Ingolf Rosendahl
14:22 Uhr
3 min.
Bahn will 2026 mehr als 23 Milliarden Euro ins Netz stecken
23 Milliarden Euro für die Modernisierung des Schienennetzes: "Mehr als die Hälfte des Geldes fließt in das Bestandsnetz." (Archivbild)
Bahn und Bund treiben mit Rekordsummen die Sanierung des Schienennetzes voran. Warum Fahrgäste trotzdem weiter mit Verspätungen und maroden Gleisen kämpfen müssen.
28.12.2025
3 min.
Sachsenderby zwischen Crimmitschau und Weißwasser vor ausverkauftem Haus ohne Zwischenfälle: „Das war Werbung für Eishockey“
Update
Blick auf die Warteschlange vor dem Kunsteisstadion im Sahnpark. Sie reichte bis zur Froschbrücke.
Zuschauer-Ansturm im Kunsteisstadion im Sahnpark: 5222 Besucher haben am Sonntag für eine tolle Kulisse gesorgt. Welches Fazit die Polizei zieht und über was sich ein Eispiraten-Gesellschafter freut.
Holger Frenzel
16.12.2025
3 min.
KZ-Gedenkstätte Sachsenburg: Erste Etappe fast geschafft
Die Stahlkonstruktion auf dem Sockel der Kommandantenvilla in Sachsenburg wächst.
Die Zeit drängt: Das Geld für den ersten Abschnitt des Gedenkortes muss bis zum Jahresende verbaut und abgerechnet sein. Was genau wird gebaut?
Ingolf Rosendahl
14:15 Uhr
2 min.
Darts: Hornissen aus Glauchau-Niederlungwitz stechen Konkurrenz in der Hinrunde aus
Silvio Fischer gehört bei den Hornets Niederlungwitz zu den Leistungsträgern.
Die Mannschaft des SV Lok steht auf Platz eins der Landesliga Süd. Die letzte Begegnung des Kalenderjahres war ein Westsachsenderby gegen Gersdorf.
Torsten Ewers
07:50 Uhr
5 min.
Verkaufsstart für Raketen in Chemnitz: Stundenlanges Anstehen und eine Rechnung von 851,70 Euro
Ronny Glasek, Justin Klima und Jonas Müller (v. l.) haben es krachen lassen. Mehr als 800 Euro liegen da in den zwei Körben.
Noch bevor die ersten Supermärkte, Discounter und Fachverkäufer am Montag öffneten, standen in ganz Chemnitz die Menschen Schlange, um die beste Pyrotechnik zu ergattern. Was treibt diese Leute an?
Denise Märkisch und Elisa Leimert
