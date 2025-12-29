Erstes Foto aus der KZ-Gedenkstätte Sachsenburg: Stahlkonstruktion erinnert an Kommandantenvilla

Der Endspurt hat sich gelohnt: Der erste Bauabschnitt der KZ-Gedenkstätte in Frankenberg ist wie vorgesehen zum Jahresende fertiggestellt. Doch wie geht es nun weiter?

Wer auf seinem Feiertagsspaziergang in Sachsenburg das Gelände der künftigen KZ-Gedenkstätte ansteuert, der erlebt einen fertiggestellten ersten Bauabschnit. Pünktlich zum Jahresende und damit wie vorgesehen, präsentieren sich der neue und der modernisierte, alte Parkplatz. Der Entwurf „Nie wieder“ von Professor Frank Schüler aus Berlin... Wer auf seinem Feiertagsspaziergang in Sachsenburg das Gelände der künftigen KZ-Gedenkstätte ansteuert, der erlebt einen fertiggestellten ersten Bauabschnit. Pünktlich zum Jahresende und damit wie vorgesehen, präsentieren sich der neue und der modernisierte, alte Parkplatz. Der Entwurf „Nie wieder“ von Professor Frank Schüler aus Berlin...