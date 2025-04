„Es geschehen doch noch Wunder“ - Problemhaus in Hainichen wird abgerissen

Nach langem Warten tut sich etwas in der Marktstraße in Hainichen: Der Abriss des maroden Gebäudes hat begonnen. Ist damit auch ein Ende der Straßensperrung in Sicht?

Oberbürgermeister Dieter Greysinger (SPD) wollte es am Montagmorgen selbst kaum glauben. „Es geschehen doch noch Wunder“, erklärte Hainichens Stadtoberhaupt, nachdem eine Hebebühne am „Problemhaus“ in der Marktstraße aufgetaucht war. „Offensicht hat der Abbruch des völlig maroden Gebäudes nun begonnen“, sagte Greysinger. „Es... Oberbürgermeister Dieter Greysinger (SPD) wollte es am Montagmorgen selbst kaum glauben. „Es geschehen doch noch Wunder“, erklärte Hainichens Stadtoberhaupt, nachdem eine Hebebühne am „Problemhaus“ in der Marktstraße aufgetaucht war. „Offensicht hat der Abbruch des völlig maroden Gebäudes nun begonnen“, sagte Greysinger. „Es...