Exituz28 rocken zum Stadtfest in Frankenberg: Das ist sind die Onkelz aus Altmittweida

Sie haben schon 2011 das Altstadtfest in Mittweida gerockt, auf vielen anderen Stadtfesten in der Region gespielt und ihr Heimspiel doch immer im "Ritterhof" Altmittweida. Ihr Konzert im April war innerhalb von zwei Wochen ausverkauft. Am Freitag stehen Exituz28 nun ab 20 Uhr in Frankenberg beim Stadtfest auf der Bühne. Der Eintritt ist frei.