Fahrgäste müssen zwischen Mittweida und Chemnitz von Bahn auf Bus umsteigen

Zum Beginn der kommenden Woche wird auf der Linie RB45 Schienenersatzverkehr eingerichtet. Fahrgäste sollten sich jetzt über den Baufahrplan informieren.

Mittweida.

Aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG kommt es auf der Linie RB 45 vom 25. zum 26. September zu Abweichungen im Fahrplan bei der Mitteldeutschen Regiobahn. Wie das Unternehmen mitteilte, betrifft das ausgewählte Fahrten auf der Linie Elsterwerda - Riesa - Chemnitz in den Abend- und Nachtstunden. So müsse zwischen Chemnitz-Hauptbahnhof und Bahnhof Mittweida Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden. Eine Mitnahme von Fahrrädern sei in den Bussen eingeschränkt möglich. Auch Zwischenhalte werden mit Bussen bedient. Teils werden Abfahrts- und Ankunftszeiten verlegt. Alle nicht im Baufahrplan aufgeführten Züge verkehren nach Regelfahrplan. Informationen können Fahrgäste der Website der Regiobahn entnehmen. (jl)