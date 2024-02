Familienunternehmen aus Mittweida liefert Abfüllanlage für „Berliner Luft“

Das Unternehmen Pfefferkorn Maschinenbau hat eine innovative Abfüllanlage entwickelt, die bald in Berliner Spirituosenfabriken zum Einsatz kommt. Nicht die erste Entwicklung der Firma.

Wenn die in der nächsten Woche ausgelieferte Maschine in Berlin ihren Dienst antritt, mischt sie in die Miniaturfläschchen, die mit „Berliner Luft“ abgefüllt werden, einen Hauch Mittweida. Zumindest ideell, denn außer Pfefferminzlikör darf nichts in den Flaschen landen. Weshalb ein Großteil der Abfüllanlage, die Alexander Pfefferkorn...