Feuer vernichtet Mülltonnen in Mittweida

Am Technikumplatz in Mittweida kam es zu einem Brand von zwei größeren Müllbehältern.

Ein Feuer am Technikumplatz in Mittweida hat jetzt Einsatzkräfte in Atem gehalten. Nach Angaben der Polizei wurden bei dem Feuer am Samstag zwei Mülltonnen komplett zerstört. Die 1.100 Liter fassenden Behälter brannten lichterloh. Den Schaden gibt ein Polizeisprecher mit geschätzt 800 Euro an. Ein Anwohner hatte kurz vor 22.30 Uhr einen...