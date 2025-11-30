Feuerwerk auch mal ohne Silvester: Zwei junge Männer aus Rossau und ihre Geschäftsidee

Damon Köhler und Tobias Pröger machen aus ihrer Leidenschaft für Feuerwerke ein Geschäft. Bei einem Hoffest haben sie ihre Firma Pyrospass vorgestellt. Die macht für Silvester gleich zwei Läden auf.

Zu übersehen waren mehrere Feuerwerke am Samstagabend über Rossau nicht, auch nicht zu überhören - ebenso wenig wie der Applaus, den sich Damon Köhler und Tobias Pröger dafür abholten. Die beiden Männer haben vor zwei Jahren ihr Hobby zum Nebenberuf gemacht und 2023 die Pyrospass GbR gegründet. Am Samstag hat sich die kleine Firma mit...