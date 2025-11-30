Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Eines der Feuerwerke am Samstag über Rossau. Damit krönte die Firma Pyrospass ihr Hoffest.
Eines der Feuerwerke am Samstag über Rossau. Damit krönte die Firma Pyrospass ihr Hoffest. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Die Pyrospass GbR hatte am Samstag zum Hoffest nach Rossau eingeladen.
Die Pyrospass GbR hatte am Samstag zum Hoffest nach Rossau eingeladen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Tobias Pröger (l.) und Damon Köhler führen in Rossau die Firma Pyrospass.
Tobias Pröger (l.) und Damon Köhler führen in Rossau die Firma Pyrospass. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Feuerwerk auch mal ohne Silvester: Zwei junge Männer aus Rossau und ihre Geschäftsidee
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Damon Köhler und Tobias Pröger machen aus ihrer Leidenschaft für Feuerwerke ein Geschäft. Bei einem Hoffest haben sie ihre Firma Pyrospass vorgestellt. Die macht für Silvester gleich zwei Läden auf.

Zu übersehen waren mehrere Feuerwerke am Samstagabend über Rossau nicht, auch nicht zu überhören - ebenso wenig wie der Applaus, den sich Damon Köhler und Tobias Pröger dafür abholten. Die beiden Männer haben vor zwei Jahren ihr Hobby zum Nebenberuf gemacht und 2023 die Pyrospass GbR gegründet. Am Samstag hat sich die kleine Firma mit...
Mehr Artikel