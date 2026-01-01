Feuerwerk und Katerlauf: So startet Frankeberg ins Jahr 2026

Mittweida
Schnee und Regen in der Silvesternacht - und am Neujahrstag großer Andrang zum sportlichen Start in neue Jahr auf der Jahnkampfbahn in Frankenberg.
Städte und Landschaft unter einer dünne Schneedecke haben das Feuerwerk in diesem Jahr besonders glänzen lassen. Doch Nieselregen und Nebel trübten mancherorts das Vergnügen. Dennoch gab es schöne Bilder vom Lichterzauber, zum Beispiel am Schloss Sachsenburg. Wer nicht vor die Tür wollte, konnte sich die Raketen am Himmel von Frankenberg...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.