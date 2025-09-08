Fichte-Schule in Mittweida wird 125 und öffnet ihre Türen – auch neue Sternwarte lädt ein

Die Oberschule mit über 500 Schülerinnen und Schülern empfängt Interessierte zum Blick hinter die Kulissen. Voraus geht eine besondere Projektwoche.

Die Fichte-Schule in Mittweida öffnet am Freitag, 12. September von 14 bis 17 Uhr ihre Türen. Die Schule feiert in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. Mit diesem Thema beschäftigen sich zugleich die Schülerinnen und Schüler in einer Projektwoche. Zum Tag der offenen Tür, stellen sie ihre Ergebnisse vor, etwa zu „Schule um 1900“, sagt...