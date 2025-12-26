Fitness-Tipps gegen den Weihnachtsspeck: Wie Superman im Kampf gegen zu viele Kilos

Die Festtage sind vorbei, und das Plätzchen-Übermaß hat seinen Tribut gefordert. Um den überflüssigen Pfunden den Kampf anzusagen hat „Freie Presse“-Redakteurin in Mittweida den Fitness-Test gemacht.

Die Familie ist wieder abgereist, die Gans liegt schwer im Magen, Plätzchen und Lebkuchen haben ihre Spuren hinterlassen. Ich muss ehrlich sein: Mein Bauch ist um ein kleines Röllchen größer geworden. Doch wer bis zum Frühjahr seine Bikini-Figur zurückhaben möchte, braucht schon am zweiten Weihnachtsfeiertag zwei Dinge: Motivation und...