Fitness-Tipps gegen den Weihnachtsspeck: Wie Superman im Kampf gegen zu viele Kilos

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Weihnachtszeit hat bei Redakteurin Julia Czaja Spuren hinterlassen. Also ab ins Fitnessstudio „proagil“, wo Studioleiterin Cindy Beckert Zirkeltraining erklärt.
Die Weihnachtszeit hat bei Redakteurin Julia Czaja Spuren hinterlassen. Also ab ins Fitnessstudio „proagil“, wo Studioleiterin Cindy Beckert Zirkeltraining erklärt. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Sebastian Voigt ist es besser gelungen, den süßen Versuchungen in der Adventszeit zu widerstehen. Dennoch geht er am zweiten Weihnachtsfeiertag trainieren.
Sebastian Voigt ist es besser gelungen, den süßen Versuchungen in der Adventszeit zu widerstehen. Dennoch geht er am zweiten Weihnachtsfeiertag trainieren. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Die Übung Superman eignet sich gut für Fitness unterm Tannenbaum. Es braucht eine Matte und etwas Motivation.
Die Übung Superman eignet sich gut für Fitness unterm Tannenbaum. Es braucht eine Matte und etwas Motivation. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Cindy Beckert, Studioleiterin von Proagil in Mittweida, zeigt Kniebeugen mit Hanteln. Wer keine Hanteln hat, kann auch Glühweinflaschen nutzen.
Cindy Beckert, Studioleiterin von Proagil in Mittweida, zeigt Kniebeugen mit Hanteln. Wer keine Hanteln hat, kann auch Glühweinflaschen nutzen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Cindy Beckert, Studioleiterin von Proagil in Mittweida, beim Unterarmstütz. Diese Übung stärkt Rücken und Bauch.
Cindy Beckert, Studioleiterin von Proagil in Mittweida, beim Unterarmstütz. Diese Übung stärkt Rücken und Bauch. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
An den Geräten des Zirkeltrainings bekommt man für seine Bemühungen digitale Geschenke.
An den Geräten des Zirkeltrainings bekommt man für seine Bemühungen digitale Geschenke. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Die Weihnachtszeit hat bei Redakteurin Julia Czaja Spuren hinterlassen. Also ab ins Fitnessstudio „proagil“, wo Studioleiterin Cindy Beckert Zirkeltraining erklärt.
Die Weihnachtszeit hat bei Redakteurin Julia Czaja Spuren hinterlassen. Also ab ins Fitnessstudio „proagil“, wo Studioleiterin Cindy Beckert Zirkeltraining erklärt. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Sebastian Voigt ist es besser gelungen, den süßen Versuchungen in der Adventszeit zu widerstehen. Dennoch geht er am zweiten Weihnachtsfeiertag trainieren.
Sebastian Voigt ist es besser gelungen, den süßen Versuchungen in der Adventszeit zu widerstehen. Dennoch geht er am zweiten Weihnachtsfeiertag trainieren. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Die Übung Superman eignet sich gut für Fitness unterm Tannenbaum. Es braucht eine Matte und etwas Motivation.
Die Übung Superman eignet sich gut für Fitness unterm Tannenbaum. Es braucht eine Matte und etwas Motivation. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Cindy Beckert, Studioleiterin von Proagil in Mittweida, zeigt Kniebeugen mit Hanteln. Wer keine Hanteln hat, kann auch Glühweinflaschen nutzen.
Cindy Beckert, Studioleiterin von Proagil in Mittweida, zeigt Kniebeugen mit Hanteln. Wer keine Hanteln hat, kann auch Glühweinflaschen nutzen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Cindy Beckert, Studioleiterin von Proagil in Mittweida, beim Unterarmstütz. Diese Übung stärkt Rücken und Bauch.
Cindy Beckert, Studioleiterin von Proagil in Mittweida, beim Unterarmstütz. Diese Übung stärkt Rücken und Bauch. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
An den Geräten des Zirkeltrainings bekommt man für seine Bemühungen digitale Geschenke.
An den Geräten des Zirkeltrainings bekommt man für seine Bemühungen digitale Geschenke. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Fitness-Tipps gegen den Weihnachtsspeck: Wie Superman im Kampf gegen zu viele Kilos
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Festtage sind vorbei, und das Plätzchen-Übermaß hat seinen Tribut gefordert. Um den überflüssigen Pfunden den Kampf anzusagen hat „Freie Presse“-Redakteurin in Mittweida den Fitness-Test gemacht.

Die Familie ist wieder abgereist, die Gans liegt schwer im Magen, Plätzchen und Lebkuchen haben ihre Spuren hinterlassen. Ich muss ehrlich sein: Mein Bauch ist um ein kleines Röllchen größer geworden. Doch wer bis zum Frühjahr seine Bikini-Figur zurückhaben möchte, braucht schon am zweiten Weihnachtsfeiertag zwei Dinge: Motivation und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.05.2025
5 min.
Weniger Kilos und mehr Beweglichkeit: Zwei entschlossene Frauen aus Penig auf ihrem Erfolgsweg
Karin Discher (links) und Monique Niesar trainieren im Peniger Fitnessstudio mit großem persönlichen Erfolg.
Monique Niesar und Karin Discher beweisen: Mit der richtigen Unterstützung ist alles möglich. Die beiden Penigerinnen haben durch Training im Fitnessstudio erreicht, wofür sie oft bewundert werden. Was sagt ein Mediziner dazu?
Julia Czaja
01.01.2025
5 min.
Sport, gutes Essen und Konzerte: Das sind die Glücksmomente der Redakteure aus Mittelsachsen im neuen Jahr
Haben fürs neue Jahr verschiedene Vorsätze (von links oben nach rechts unten): Wieland Josch, Julia Czaja, Ingolf Rosendahl und Manuel Niemann.
Das Jahr 2024 endete mit Krisen und Sorgen. Aber den Kopf in den Sand zu stecken, hilft nicht. Redakteure der „Freien Presse“ aus Frankenberg, Penig und Freiberg verraten, was sie 2025 glücklich macht.
Wieland Josch, Julia Czaja, Ingolf Rosendahl, Manuel Niemann
17:02 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 26.12.2025
 13 Bilder
Kleine Eisstrukturen haben sich nach zwei sehr kalten Nächten am Ufer der Talsperre Spremberg gebildet.
25.12.2025
2 min.
City-Bahn im Chemnitzer Hauptbahnhof entgleist
Bei einer Rangierfahrt im Chemnitzer Hauptbahnhof ist eine City-Bahn entgleist.
Heiligabend rückte das THW aus, um bei einer entgleisten City-Bahn in Chemnitz zu helfen. Der Einsatz ging lange, eine Gefahr bestand aber nicht.
Denise Märkisch
17:00 Uhr
3 min.
BSV Sachsen Zwickau: Welches taktische Mittel im Derby gegen den Thüringer HC zum Erfolgsfaktor werden soll
Co-Trainerin Rita Lakatos (rechts) und Kreisläuferin Victoria Hasselbusch (links) gehen optimistisch ins Derby gegen den Thüringer HC.
Für die Bundesliga-Handballerinnen steht am Samstag das erste Punktspiel seit Mitte November an. Was die Gastgeberinnen optimistisch stimmt und mit welchem kurzfristigen Transfer der Gast aufwartet.
Anika Zimny, Monty Gräßler
25.12.2025
2 min.
Weihnachtsbaby 2025 in Freiberg: Lasse kurz vor Mitternacht geboren
Lasse ist das Weihnachtsbaby in Freiberg, Alina Lauckner und Felix Karst sind überglücklich.
Im Kreiskrankenhaus Freiberg kam am Heiligabend um 23.25 Uhr Lasse Lauckner zur Welt. Für seine Eltern aus Hainichen ist es das erste Kind – und bereits das 522. Baby des Jahres in der Klinik.
Marcel Schlenkrich, Heike Hubricht
Mehr Artikel