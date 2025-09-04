Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Stacheldraht verfangen: Der Ausbruchversuch eines 28-Jährigen aus der JVA Waldheim endete filmreif.
Im Stacheldraht verfangen: Der Ausbruchversuch eines 28-Jährigen aus der JVA Waldheim endete filmreif.
Mittweida
Fluchtversuch aus Gefängnis in Sachsen gescheitert: Feuerwehr muss Ausbrecher retten
Von Jürgen Becker, Manuel Niemann
Ein Häftling will aus der Justizvollzugsanstalt Waldheim ausbrechen: Doch sein Fluchtversuch scheitert spektakulär.

Waldheim.

Das hatte sich der 28-Jährige sicher ganz anders vorgestellt: Auf die Mauer des Gefängnisses der Justizvollzugsanstalt Waldheim (JVA) hatte er es bei seinem Ausbuchversuch am Mittwochabend zunächst noch geschafft. Doch dann ging alles schief.

Laut einer Sprecherin der JVA ereignete sich der Fluchtversuch gegen 18.30 Uhr im Bereich einer Fahrzeugschleuse. Der 28-jährige Lybier war auf dem Anstaltsgelände über einen Zaun geklettert und versuchte das innen liegende Anstaltstor der Schleuse zu erklimmen. Dabei verfing er sich in den Stacheldrahtrollen auf der Mauerkrone. Dort hing er in Sichtweite des Gefängnistores eine Zeit lang fest.

Der 28-Jährige ließ sich auch nicht vom Stacheldraht aufhalten.
Der 28-Jährige ließ sich auch nicht vom Stacheldraht aufhalten.
Gefängnis von allen Seiten abgesichert

Justizbeamte hatten den Fluchtversuch bemerkt und Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert. Ein Großaufgebot der Polizei sicherte daraufhin das Gefängnis von außen von allen Seiten ab. Zudem rückten die Freiwillige Feuerwehr Waldheim und deren Ortswehren Schönberg, Massanei, Reinsdorf und Richzenhain an, um den Gefangenen notfalls aus einer misslichen Lage zu befreien.

Der 28-Jährige ließ sich von seinem aussichtslosen Vorhaben jedoch nicht abbringen. Er kroch stattdessen weiter durch den Stacheldraht und gelangte so auf das Dach der Fahrzeugschleuse. Dort scheiterte er dann an der Außenmauer der Anlage.

Filmreifer Sprung in Rettungskissen

Polizei und Rettungskräfte warteten draußen schon auf den Ausbrecher.
Polizei und Rettungskräfte warteten draußen schon auf den Ausbrecher.
Gegen 20.30 Uhr endete der Fluchtversuch schließlich mit einem spektakulären Sprung: Der Gefangene hatte keine andere Wahl mehr, als sich von der Mauer in ein Rettungskissen der Feuerwehr fallen zu lassen.

Dort wurde er festgesetzt und auf einer Trage wieder zurück in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Laut der JVA-Sprecherin wurden bei ihm nur leichte Verletzungen festgestellt, als er dort untersucht wurde. Er sei aus Sicherheitsgründen bereits in eine andere sächsische Justizvollzugsanstalt verlegt worden.

„Aufgrund der sofort eingeleiteten Gegenmaßnahmen und der schnellen Unterstützung durch die weiteren Einsatzkräfte, war der Entweichungsversuch von vornherein aussichtslos“, sagte sie. Es habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden.

Haftanstalt mit langer Geschichte

Die Haftanstalt in Waldheim war einst das größte Zuchthaus Sachsens und ist das älteste noch im Betrieb befindliche Gefängnis Deutschlands. Von rund 400 Haftplätzen sind aktuell 374 belegt, ein Drittel von Ausländern. (juerg, mit niem)

