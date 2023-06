Framo und Barkas sind zurück in Hainichen

Am 10. April 1991 lief der letzte Barkas-Transporter in Hainichen vom Produktionsband. Am Wochenende kommen nun wieder B-1000 und auch Framo an den Ort zurück, an dem sie seit 1934 gebaut worden waren. Zum Barkas- und Framotreffen in Hainichen sind die ersten Teilnehmer schon am Donnerstag angereist. Zehn Barkas-Transporter stehen bereits auf dem...