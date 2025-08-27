Frankenau zeigt: Anpacken statt abwarten - so wächst der Zusammenhalt im Dorf

Mittweida
Kommentar zur Dorfgemeinschaft: Frankenau macht vor, wie Dorfleben gelingt: Nicht klagen, sondern anpacken. Jugendclub und Dorfabend zeigen, was entsteht, wenn Jung und Alt Verantwortung übernehmen.
Es ist leicht, immer nur zu meckern und zu sagen: „Hier müsste mal etwas passieren.“ Viel schwerer ist es, selbst den Anfang zu machen. In Frankenau zeigen die Menschen, dass sie selbst etwas bewirken können.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.