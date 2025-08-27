Frankenau zeigt: Anpacken statt abwarten - so wächst der Zusammenhalt im Dorf

Kommentar zur Dorfgemeinschaft: Frankenau macht vor, wie Dorfleben gelingt: Nicht klagen, sondern anpacken. Jugendclub und Dorfabend zeigen, was entsteht, wenn Jung und Alt Verantwortung übernehmen.

Es ist leicht, immer nur zu meckern und zu sagen: „Hier müsste mal etwas passieren.“ Viel schwerer ist es, selbst den Anfang zu machen. In Frankenau zeigen die Menschen, dass sie selbst etwas bewirken können.