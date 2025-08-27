Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Jugendclub in Frankenau erstrahlt dank einer aktiven Dorfgemeinschaft in neuem Glanz.
Der Jugendclub in Frankenau erstrahlt dank einer aktiven Dorfgemeinschaft in neuem Glanz. Bild: Ingo Gringer
Meinung
Mittweida
Frankenau zeigt: Anpacken statt abwarten - so wächst der Zusammenhalt im Dorf
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kommentar zur Dorfgemeinschaft: Frankenau macht vor, wie Dorfleben gelingt: Nicht klagen, sondern anpacken. Jugendclub und Dorfabend zeigen, was entsteht, wenn Jung und Alt Verantwortung übernehmen.

Es ist leicht, immer nur zu meckern und zu sagen: „Hier müsste mal etwas passieren.“ Viel schwerer ist es, selbst den Anfang zu machen. In Frankenau zeigen die Menschen, dass sie selbst etwas bewirken können.
