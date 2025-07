Frankenberg: 19-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Der junge Mann war mit seiner Honda von der Straße abgekommen und gestürzt

Frankenberg.

Ein 19-Jähriger ist bei einem Unfall im Frankenberger Ortsteil Altenhain schwer verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitteilte, befuhr der 19-jährige Fahrer eines Motorrads der Marke Honda am Montagnachmittag gegen 16.40 Uhr die Äußere Altenhainer Straße (B 180) aus Richtung Flöha kommend in Richtung Frankenberg. In einer ansteigenden Linkskurve kam der Fahrer mit seinem Motorrad zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in der Folge, teilte die Polizeidirektion Chemnitz in ihrem Bericht weiter mit. Bei dem Sturz zog sich der 19-Jährige die schweren Verletzungen zu. Laut Polizeidirektion Chemnitz entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro. (fp)