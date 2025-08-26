Frankenberg: Børge hat einen mächtig gewaltigen Plan fürs Welt-Theater

Unverzeihlich, aber wahr: Es soll Leute geben, die den Aufritt von Børge Jensen 2022 in Frankenberg verpasst haben. Zum Olsenbandentag am 6. September kann man das nachholen. Und noch mehr erleben.

Zur Bande von Egon Olsen gehörte auch Børge Jensen, mit bürgerlichem Namen Jes Holtsø. Heute ist er der letzte noch lebende Schauspieler aus den legendären Streifen. Wie andere Schauspieler auch hat sich Holtsø der Musik verschrieben. Und zwar solcher, die bei der Titelmelodie der Olsenbande andockt, aber auch Blues im Blut hat. „Das...