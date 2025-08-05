Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Unbekannte brachen beim Maschinenbauer FMA ein, durchwühlten Schränke und Werkbänke.
Unbekannte brachen beim Maschinenbauer FMA ein, durchwühlten Schränke und Werkbänke.
Mittweida
Frankenberg: Diebe brechen bei Maschinenbauer ein
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Die Frankenberger Maschinen- und Anlagenbau GmbH (FMA) wurde am Wochenende von Einbrechern heimgesucht. Doch worauf waren die Diebe aus?

Die Firma in der Schlachthofstraße bekam ungebetenen Besuch. Diebe brachen in die Schweißerei ein. Laut Polizeidirektion Chemnitz (PD) ereignete sich der Einbruchdiebstahl zwischen Samstag 12 Uhr und Montag 5.45 Uhr. Dabei entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro. Den Wert des Diebesgutes schätzt die PD auf ebenfalls rund 1000 Euro. Die...
