Frankenberg: Diebe brechen bei Maschinenbauer ein

Die Frankenberger Maschinen- und Anlagenbau GmbH (FMA) wurde am Wochenende von Einbrechern heimgesucht. Doch worauf waren die Diebe aus?

Die Firma in der Schlachthofstraße bekam ungebetenen Besuch. Diebe brachen in die Schweißerei ein. Laut Polizeidirektion Chemnitz (PD) ereignete sich der Einbruchdiebstahl zwischen Samstag 12 Uhr und Montag 5.45 Uhr. Dabei entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro. Den Wert des Diebesgutes schätzt die PD auf ebenfalls rund 1000 Euro. Die...