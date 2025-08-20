Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bei dritten Einbruch in diesem Monat hatten es die Diebe erneut auf Kupfer abgesehen.
Bei dritten Einbruch in diesem Monat hatten es die Diebe erneut auf Kupfer abgesehen.
Mittweida
Frankenberg: Diebe dringen schon wieder bei Maschinenbauer ein
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Aller kriminellen Dinge sind drei. In der Nacht zum Mittwoch gab es erneut einen Einbruch. Die Beute? Erneut Buntmetall.

Der Frankenberger Maschinen- und Anlagenbau GmbH (FMA) wurde zum dritten Mal in diesem Monat von Dieben heimgesucht. Diesmal wurde zwischen Dienstag, gegen 23.45 Uhr, und Mittwoch gegen 4.45 Uhr, eingebrochen. „Unbekannte hebelten ein Fenster der Werkhalle auf“, so die Sprecherin der Chemnitzer Polizeidirektion Sara Mourão. „Die...
