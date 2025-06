Frankenberg: Drei heiße Tage beim Stadtfest

AC-DC-Hits heißen „Heatseeker“, „Demon Fire“ und „Shot down in flames“. Insofern passt die Coverband AC-CZ, die das Stadtfest eröffnet zur Wettervorhersage. Hier steht, was noch glüht und blüht.

Der Bierpreis: Hier die Antwort auf die wohl drängendste Frage zum Stadtfest: Was kostet die Hopfenkaltschale 2025? Alles stabil: Wie im Vorjahr kostet das Bier in Frankenberg 4 Euro. Eine Besonderheit: Freude des Benediktiner Weißbieres frisch vom Fass können am Kirchplatz gemütliche Biergartenatmosphäre erleben. Der Bierpreis: Hier die Antwort auf die wohl drängendste Frage zum Stadtfest: Was kostet die Hopfenkaltschale 2025? Alles stabil: Wie im Vorjahr kostet das Bier in Frankenberg 4 Euro. Eine Besonderheit: Freude des Benediktiner Weißbieres frisch vom Fass können am Kirchplatz gemütliche Biergartenatmosphäre erleben.