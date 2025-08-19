Frankenberg: Erneut Buntmetalldiebe bei Maschinenbauer

Mittweida
Der Frankenberger Maschinenbauer kommt nicht zur Ruhe. Schon wieder brachen unbekannte Täter in dem Unternehmen ein.
Andreas Schramm ist sauer: „Schon wieder eingebrochen“, sagte der Geschäftsführer der Frankenberger Maschinen- und Anlagenbau GmbH (FMA). „Zwischen Montag 23.50 Uhr und Dienstag 5 Uhr hebelten Unbekannte in der Schlachthofstraße ein Fenster auf und gelangten ins Gebäudeinnere“, sagte Polizeioberkommissarin Sara Mourão von der...
