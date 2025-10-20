Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gabi Thieme liest aus ihrem Buch „Auf dem Schulweg verschwunden".
Bild: Mathias Herrman/Archiv
Mittweida
Frankenberg: Gabi Thieme liest aus ihrem Krimi über verschwundene Kinder
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
In ihrem neuen Buch widmet sich Gabi Thieme zwei bewegenden Kriminalfällen aus Sachsen, die in den 1990er- und 2000er-Jahren landesweit für Entsetzen sorgten.

Ins Museum Zeitwerkstadt kehrt Gabi Thieme gern zurück. Am 24. Oktober liest die Chemnitzer Journalistin und Buchautorin dort ab 18 Uhr aus ihrem dritten True-Crime-Band „Auf dem Schulweg verschwunden“. Der Einlass beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt beträgt 10 Euro und beinhaltet neben der Lesung auch den Besuch der Ausstellung sowie ein...
