Frankenberg: Linienbus stößt mit Auto zusammen

Frankenberg.

Ein Linienbus ist am Dienstagfrüh in Frankenberg mit einem Auto zusammengestoßen. Was war passiert? Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mitteilte, fuhr gegen 9.45 Uhr auf Höhe der Humboldtstraße der 53-jährige Fahrer eines Busses Iveco von der Haltestelle des Bahnhofs Frankenberg kommend nach links auf die bevorrechtigte Bahnhofstraße (Staatsstraße 203). Dabei stieß der Linienbus mit einem dort in Richtung Freiberger Straße fahrenden Pkw Opel (Fahrer: 76) zusammen, heißt es im Bericht der Polizeidirektion Chemnitz weiter. Glück im Unglück: Es wurde niemand bei dem Unfall verletzt. Es entstand allerdings hoher Sachschaden an den Fahrzeugen in Höhe von insgesamt etwa 25.000 Euro. (fp)