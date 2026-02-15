Frankenberg: Nach Brand in Oberschule sucht die Polizei Zeugen

25.000 Euro Schaden - das ist das Ergebnis einer mutmaßlichen Brandstiftung an der Erich-Viehweg-Oberschule in Frankenberg. Was dazu bisher bekannt ist.

Das war keine ruhige Nacht für Frankenbergs Stadtwehrleiter Michael Knoth und seine Kameraden. Sonntag, 1.48 Uhr, wurden sie in die Altenhainer Straße gerufen. „Insgesamt waren wir 28 Leute aus der Stadt und von der Freiwilligen Feuerwehr Langenstriegis“, erzählte Knoth am Sonntag. „Zum Glück konnten wir das Feuer relativ schnell... Das war keine ruhige Nacht für Frankenbergs Stadtwehrleiter Michael Knoth und seine Kameraden. Sonntag, 1.48 Uhr, wurden sie in die Altenhainer Straße gerufen. „Insgesamt waren wir 28 Leute aus der Stadt und von der Freiwilligen Feuerwehr Langenstriegis“, erzählte Knoth am Sonntag. „Zum Glück konnten wir das Feuer relativ schnell...