Die Polizei sucht nach den Dieben von Mörtel in Frankenberg.
Die Polizei sucht nach den Dieben von Mörtel in Frankenberg.
Mittweida
Frankenberg: Nach Kupferdiebstahl nun Mörtel entwendet
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Frankenberg kommt nicht zur Ruhe: Erst gab es einen dreifachen Diebstahl von Buntmetall. Nun hatten es Langfinger auf Baustoffe abgesehen.

Unbekannte haben vermutlich in der Nacht zum Donnerstag eine Baustelle in der Beethovenstraße in Frankenberg betreten. Die Polizei grenzt die Zeit auf 3. September, 18.30 Uhr bis 4. September, 6.15 Uhr ein. Im Anschluss entwendeten die Eindringlinge nach derzeitigem Kenntnisstand 19 Eimer Armierungsputz mit je 20 Litern und verschwanden mit dem...
Mehr Artikel