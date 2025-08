Frankenberg: Parkplatz in Sachsenburg wird gesperrt

Wegen Arbeiten an der Stützmauer und am Weg zur Gedenktafel entfallen vorübergehend mehr als 20 Stellflächen. An anderer Stelle wird aber demnächst ein neugebauter Parkplatz freigegeben.

Der Parkplatz an der Mittweidaer Straße, unterhalb von Schloss Sachsenburg, wird ab 4. August gesperrt. Das hat die Stadt Frankenberg mitgeteilt. Zumindest teilweise bleibt die Fläche bis voraussichtlich Ende Oktober gesperrt.