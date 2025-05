Frankenberg: Premiere beim Spendenlauf der Schüler

An Neuheiten mangelte es der Veranstaltung des Martin-Luther-Gymnasiums noch nie. So hatten 2024 erstmals auch Grundschüler teilgenommen. In diesem Jahr feiert etwas anderes Premiere.

Bis kurz vor dem Start am Freitagmittag wurde vor und hinter den Kulissen auf der Jahnkampfbahn noch optimiert: Das Start-Ziel-Tor wurde final aufgeblasen. Das Display für die Ergebnisse erhielt eine Extra-Politur. Und am Grill loderten die Flammen. „Alle Klassenstufen machen bei der Organisation mit“, sagte Ines Buske. Sie leitet am... Bis kurz vor dem Start am Freitagmittag wurde vor und hinter den Kulissen auf der Jahnkampfbahn noch optimiert: Das Start-Ziel-Tor wurde final aufgeblasen. Das Display für die Ergebnisse erhielt eine Extra-Politur. Und am Grill loderten die Flammen. „Alle Klassenstufen machen bei der Organisation mit“, sagte Ines Buske. Sie leitet am...