Frankenberg: Transformatoren-Tetris direkt an der Bundesstraße B 169

Für Techniker war es ein historischer Tag - für Otto Normalkunde einer mit stabiler Stromversorgung: Das Umspannwerk wird eines der modernsten in der Region. Eine Spule spielt eine besondere Rolle.

Das hat Dirk Metzner noch nicht erlebt. Und er ist immerhin schon seit 20 Jahren im Bau- und Projektmanagement tätig. „Das Besondere an dieser Baustelle ist, dass hier im Moment vier Transformatoren auf engstem Raum zusammenstehen“, sagt der Projektleiter bei Mitnetz-Strom. Metzner steht unmittelbar an der Jochen-Köhler-Straße in...