Frankenberg: Transporter stößt gegen Audi – Fahrer ohne Führerschein, aber unter Alkoholeinfluss

Bei dem Unfall, der sich am Donnerstagnachmittag ereignete, entstand erheblicher Sachschaden.
Hoher Sachschaden ist entstanden, als am Donnerstagnachmittag in Frankenberg ein Kleintransporter mit einem parkenden Pkw kollidierte. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Fiat-Kleintransporter am Donnerstag gegen 16.15 Uhr auf der Winklerstraße nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen abgestellten Audi gestoßen. An den Fahrzeugen sei Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 14.000 Euro entstanden. Verletzt worden sei niemand. Der Unfallverursacher, laut Polizei ein deutscher Staatsbürger, sei nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest habe 0,42 Promille ergeben. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. (mib)