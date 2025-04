Frankenberg: Was führt Männer aus Venezuela und Afghanistan auf den Friedhof?

In Frankenberg helfen zwei Asylbewerber im städtischen Bauhof. Was ist ihre Geschichte?

Horge Chaida stammt aus Venezuela. „Ich bin seit zwei Jahren und drei Monaten in Deutschland“, erzählt der 43-Jährige in seiner Frühstückspause. Noch sei über seinen Asylantrag nicht entschieden worden. Chaida lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Frankenberg. Die Tochter geht in die 1. und der Sohn in die 4. Klasse an der...