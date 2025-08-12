Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Diebe hatten es auf Kupfer abgesehen.
Die Diebe hatten es auf Kupfer abgesehen. Bild: Andreas Schramm/Archiv
Die Diebe hatten es auf Kupfer abgesehen.
Die Diebe hatten es auf Kupfer abgesehen. Bild: Andreas Schramm/Archiv
Mittweida
Frankenberg: Wer stahl das Kupfer beim Maschinenbauer?
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Der Einbruch beim Frankenberger Unternehmen am ersten August-Wochenende schlug Wellen. Die Polizei ermittelt. Doch was haben die Beamten bisher herausgefunden?

Die Frankenberger Maschinen- und Anlagenbau GmbH (FMA) in der Schlachthofstraße bekam an einem Wochenende ungebetenen Besuch. Diebe brachen in die Schweißerei ein. Laut Polizeidirektion Chemnitz (PD) ereignete sich der Einbruchdiebstahl zwischen dem 2. August ab 12 Uhr und dem 4. August bis 5.45 Uhr. Dabei entstand ein Sachschaden von circa 1000...
