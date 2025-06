Frankenberg: Zeitwerkstadt lüftet Geheimnisse aus Luftbildarchiv sächsischer Archäologen

Augen, die fliegen, sehen mehr. Darum setzen Archäologen im Freistaat auf Luftbilder bei Ausgrabungen. Was sie so gefunden haben, das zeigt die Frankenberger Zeitwerkstadt in einer neuen Sonderschau.

Diese neue Sonderschau in der Zeitwerkstadt macht dem Titel Erlebnismuseum alle Ehre. Ab 26. Juni gehen Besucher hier auf „Höhenflüge“ und erhalten Einblicke in einen erfolgreichen Perspektivwechsel. Denn aus der Luft lassen sich archäologische Spuren entdecken, die am Boden unsichtbar bleiben. Seit über 30 Jahren erkunden Forscher daher... Diese neue Sonderschau in der Zeitwerkstadt macht dem Titel Erlebnismuseum alle Ehre. Ab 26. Juni gehen Besucher hier auf „Höhenflüge“ und erhalten Einblicke in einen erfolgreichen Perspektivwechsel. Denn aus der Luft lassen sich archäologische Spuren entdecken, die am Boden unsichtbar bleiben. Seit über 30 Jahren erkunden Forscher daher...