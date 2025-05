Frankenberg: Zwei Transporter stoßen auf B 180 zusammen

Verletzt wurde niemand, aber der Sachschaden ist erheblich.

Sachschaden in Höhe von insgesamt 23.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls am Montagnachmittag auf der B 180 zwischen Altenhain und Frankenberg. Laut Polizei fuhr die 40-jährige Fahrerin eines Ford-Kleintransporters vom Altenhainer Weg nach rechts auf die bevorrechtigte B 180 in Richtung Frankenberg und kollidierte dabei mit einem auf der B 180...