Frankenberger Containerhersteller ist an Autobahn umgezogen

Das Familienunternehmen Ela Container mit 21 Standorten weltweit hat am Donnerstag seine neue Niederlassung im Industriegebiet Dittersbach offiziell in Betrieb genommen. Perspektivisch bis zu 100 Mitarbeiter verkaufen und vermieten von hier aus Container in individueller Größe und Ausstattung. Zur Unternehmensgruppe gehören aber auch tierische Produkte.

Auf den Tag genau vor einem Jahr fand der erste Spatenstich auf dem rund zehn Hektar großen Gelände statt. Inzwischen ist der Umzug vom alten Standort Zum Hammerberg 1 vollzogen und die Produktion in Dittersbach angelaufen. "Wir sind sehr dankbar, dass wir die Flächen von der Stadt kaufen konnten", sagte der geschäftsführende Gesellschafter Günter... Auf den Tag genau vor einem Jahr fand der erste Spatenstich auf dem rund zehn Hektar großen Gelände statt. Inzwischen ist der Umzug vom alten Standort Zum Hammerberg 1 vollzogen und die Produktion in Dittersbach angelaufen. "Wir sind sehr dankbar, dass wir die Flächen von der Stadt kaufen konnten", sagte der geschäftsführende Gesellschafter Günter...